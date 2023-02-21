Коротин Николай Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротин Николай Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротин Харитон Константинович

Мать: Коротина Мария Александровна

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