Коротина (Кучеренко) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1916
Дата смерти06.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1947
Сын: Коротин Александр Харитонович
Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович
Рождение ребёнка
01.01.1952
Сын: Коротин Анатолий Харитонович
Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович
Рождение ребёнка
01.01.?
Сын: Коротин Игорь Харитонович
Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лось Зинаида Харитоновна
Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротин Николай Харитонович
Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротин Виктор Харитонович
Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович
Смерть
06.10.1957