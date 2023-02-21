Коротина (Кучеренко) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротина (Кучеренко) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1916

Дата смерти

06.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1947

Сын: Коротин Александр Харитонович

Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович

Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Коротин Анатолий Харитонович

Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович

Рождение ребёнка
01.01.?

Сын: Коротин Игорь Харитонович

Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лось Зинаида Харитоновна

Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротин Николай Харитонович

Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротин Виктор Харитонович

Отец ребёнка: Коротин Харитон Константинович

Смерть
06.10.1957
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