Мальцева (Супонина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Супонина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1961

Дата смерти

26.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1961

Отец: Супонина Иван Иванович

Мать: Супонина Нина Петровна

Бракосочетание
12.06.1982

Муж: Мальцев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
18.04.1984

Сын: Мальцев Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Мальцев Виктор Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.04.1986

Дочь: Мальцева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Мальцев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
14.02.1989

Дочь: Мальцева Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Мальцев Виктор Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
26.10.2021

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