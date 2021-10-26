Мальцева (Супонина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1961
Дата смерти26.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1961
Отец: Супонина Иван Иванович
Мать: Супонина Нина Петровна
Бракосочетание
12.06.1982
Рождение ребёнка
18.04.1984
Сын: Мальцев Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Мальцев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
19.04.1986
Дочь: Мальцева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Мальцев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
14.02.1989
Дочь: Мальцева Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Мальцев Виктор Михайлович
Смерть
26.10.2021