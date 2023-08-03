Дроздова (Челбарах) Елена Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1955
Сын: Дроздов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Дроздов Алексей
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1966
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дроздов Алексей
Смерть
2010