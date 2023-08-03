Дроздова (Челбарах) Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Челбарах) Елена Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1825 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Челбарах Илья Васильевич

Мать: Челбарах Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Дроздов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроздов Алексей

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроздов Алексей

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроздов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Алексей

Смерть
2010
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