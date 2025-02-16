Маринин Дмитрий
Место рождения
Дата рождения30.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1976
Отец: Маринин Валерий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сувалова (Сувалова) Ольга
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.12.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сувалова (Сувалова) Ольга