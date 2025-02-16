Маринин Дмитрий 30.08.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маринин Дмитрий

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Место рождения

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.08.1976

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1976

Отец: Маринин Валерий

Мать: Маринина (Башурова) Валентина

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сувалова (Сувалова) Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сувалова (Сувалова) Ольга

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