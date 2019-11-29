Козлов Леонид
Место рождения
Дата рождения13.02.1951
Дата смерти29.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1951
Отец: Козлов Павел
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.01.1975
Жена: скрыто настройками приватности
пос. Красносельский КБАССР
Рождение ребёнка
11.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Красносельский Прохладненского р-на КБАССР
Рождение ребёнка
16.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос. Красносельский КБАССР
Смерть
29.11.2019
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область