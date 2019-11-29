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Козлов Леонид

Место рождения

Ведрец, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

13.02.1951

Дата смерти

29.11.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1951

Отец: Козлов Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Ведрец, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
25.01.1975

Жена: скрыто настройками приватности

пос. Красносельский КБАССР
Рождение ребёнка
11.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Красносельский Прохладненского р-на КБАССР
Рождение ребёнка
16.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос. Красносельский КБАССР
Смерть
29.11.2019
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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