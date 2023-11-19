Козлов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.02.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.1951

Сын: Козлов Леонид

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ведрец, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ведрец, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ведрец, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
02.02.1961

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