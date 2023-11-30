Алабугин Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1913 ст.
Дата смерти25.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1913 ст.
Бракосочетание
29.08.1932
Рождение ребёнка
19.08.1933
Дочь: Кулакова Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Алабугина Клавдия Матвеевна
Рождение ребёнка
25.10.1937
Дочь: Голованова Раиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Алабугина Клавдия Матвеевна
Рождение ребёнка
22.07.1942
Дочь: Аверкиева Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Алабугина Клавдия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
крестные – Алабугин Георгий Афанасьевич и Вашарина Мария Ивановна
Смерть
25.08.1976