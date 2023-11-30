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Алабугин Фёдор Васильевич

Место рождения

Кривая Лука, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.02.1913 ст.

Дата смерти

25.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1913 ст.

Отец: Алабугин (петров) Василий Афанасьевич

Мать: Алабугина Пелагея Ивановна

Кривая Лука, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.08.1932

Жена: Алабугина Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
19.08.1933

Дочь: Кулакова Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Алабугина Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
25.10.1937

Дочь: Голованова Раиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Алабугина Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
22.07.1942

Дочь: Аверкиева Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Алабугина Клавдия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алабугина Клавдия Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Крещение
Неизвестно
крестные – Алабугин Георгий Афанасьевич и Вашарина Мария Ивановна
Смерть
25.08.1976
Кинель, Кинель, Самарская область
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