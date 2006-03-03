Кулакова (Алабугина) Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1933
Дата смерти03.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1933
Рождение ребёнка
14.12.1954
Дочь: Пономарева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Дроздова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Смерть
03.03.2006