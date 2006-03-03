Кулакова (Алабугина) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Алабугина) Нина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1933

Дата смерти

03.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1933

Отец: Алабугин Фёдор Васильевич

Мать: Алабугина Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
14.12.1954

Дочь: Пономарева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван Максимович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Дроздова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Иван Максимович

Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Смерть
03.03.2006
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