Петраков Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Петраков Михаил Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Smolensk Oblast Russia
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Зиновия Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Gridino, Yaroslavl Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно