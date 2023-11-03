Петраков Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петраков Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Петраков Михаил Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Smolensk Oblast Russia
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Зиновия Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Gridino, Yaroslavl Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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