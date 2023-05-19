Кулигина Устинья Антонова
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти07.01.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Антонъ Максимовъ
Мать: Марфа Максимова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кулигинъ Гаврила
Отец ребёнка: Кулигинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кулигинъ Петръ
Отец ребёнка: Кулигинъ Тимофей
Быково, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1799
Сын: Кулигинъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Кулигинъ Тимофей
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулигинъ Тимофей
Смерть
07.01.1805