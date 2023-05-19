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Кулигина Устинья Антонова

Место рождения

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

07.01.1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Антонъ Максимовъ

Мать: Марфа Максимова

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кулигинъ Гаврила

Отец ребёнка: Кулигинъ Тимофей

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кулигинъ Петръ

Отец ребёнка: Кулигинъ Тимофей

Быково, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1799

Сын: Кулигинъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Кулигинъ Тимофей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулигинъ Тимофей

Смерть
07.01.1805
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