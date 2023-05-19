Шипина (Сучкова) Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипина (Сучкова) Александра Кузьминична

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
07.05.1897

Муж: Шипин Петр Михайлович

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0197.jpg
Рождение ребёнка
19.12.1901 ст.

Сын: Шипин Василий Петрович

Отец ребёнка: Шипин Петр Михайлович

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0139.jpg
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