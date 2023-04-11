Шипин Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипин Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.05.1897

Жена: Шипина Александра Кузьминична

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0197.jpg
Рождение ребёнка
19.12.1901 ст.

Сын: Шипин Василий Петрович

Мать ребёнка: Шипина Александра Кузьминична

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0139.jpg
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