Шипин Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.05.1897
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0197.jpg
Рождение ребёнка
19.12.1901 ст.
Мать ребёнка: Шипина Александра Кузьминична
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0139.jpg