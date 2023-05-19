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Володина Марфа Иванова

Место рождения

Дорохино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорохино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
23.04.1901

Муж: Володин Павел Петрович

Булгакова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1902

Дочь: Володина Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Володин Павел Петрович

Булгакова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1904

Сын: Володин Михаил Павлов

Отец ребёнка: Володин Павел Петрович

Булгакова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1906

Сын: Володин Андрей Павлов

Отец ребёнка: Володин Павел Петрович

Булгакова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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