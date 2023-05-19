Володина Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1901
Рождение ребёнка
29.09.1902
Дочь: Володина Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Володин Павел Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1904
Отец ребёнка: Володин Павел Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1906
Отец ребёнка: Володин Павел Петрович
Смерть
Неизвестно