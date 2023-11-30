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Мандрика Семён Матвеевич

Место рождения

Кобыжча, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1751

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Мандрика Матвей Васильевич

Мать: Мандрика Пелагея

Кобыжча, Чернігівська область
Место жительства
1711
Кобыжча, Чернігівська область
Упоминается в документах.
Военная служба
?.11.1718
Кобыжча, Чернігівська область
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: куренной атаман
Военная служба
С 1728 по 1751
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Место жительства
1737
У него в м. Кобыжче и д. Свидовце подсоседков 49 дворов.
Бракосочетание
Около 1739

Жена: Мандрика ? Фёдоровна

В 1-м браке.
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Гамалея Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Мандрика ? Фёдоровна

Бракосочетание
Около 1750

Жена: Мандрика ? Марковна

Работа или профессия
Неизвестно
Сотник Кобыжский
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1751
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