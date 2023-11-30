Мандрика Семён Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Мандрика Матвей Васильевич
Мать: Мандрика Пелагея
Место жительства
1711
Упоминается в документах.
Военная служба
?.11.1718
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: куренной атаман
Военная служба
С 1728 по 1751
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Место жительства
1737
У него в м. Кобыжче и д. Свидовце подсоседков 49 дворов.
Бракосочетание
Около 1739
Жена: Мандрика ? Фёдоровна
В 1-м браке.
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Гамалея Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Мандрика ? Фёдоровна
Бракосочетание
Около 1750
Жена: Мандрика ? Марковна
Работа или профессия
Неизвестно
Сотник Кобыжский
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1751