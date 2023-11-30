Турухина (Голоднова) Акилина Герасимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Голоднов Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1829
Рождение ребёнка
01.12.1829
Сын: Турухин - Трусихин Наум Елиазаров
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Елиазар Ларионов
Рождение ребёнка
24.03.1832
Сын: Турухин - Трусихин Ларион Елиазаров
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Елиазар Ларионов
Рождение ребёнка
18.03.1833
Дочь: Дария Елиазарова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Елиазар Ларионов
Рождение ребёнка
28.03.1835
Сын: Турухин - Трусихин Иларион Елизааров
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Елиазар Ларионов
Рождение ребёнка
29.01.1839
Дочь: Афанасия Елиазарова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Елиазар Ларионов
Смерть
Неизвестно