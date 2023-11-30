Турухина (Голоднова) Акилина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина (Голоднова) Акилина Герасимова

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Место рождения

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Голоднов Герасим

Мать: не указана

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1829

Муж: Турухин - Трусихин Елиазар Ларионов

Рождение ребёнка
01.12.1829

Сын: Турухин - Трусихин Наум Елиазаров

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Елиазар Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1832

Сын: Турухин - Трусихин Ларион Елиазаров

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Елиазар Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1833

Дочь: Дария Елиазарова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Елиазар Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1835

Сын: Турухин - Трусихин Иларион Елизааров

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Елиазар Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1839

Дочь: Афанасия Елиазарова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Елиазар Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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