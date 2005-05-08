Гребенникова (Шилкина) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.12.1939
Дата смерти08.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1939
Отец: Гребенников Иван Гаврилович
Мать: Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
02.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилкин Александр
Рождение ребёнка
02.12.1967
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Шилкин Александр
Работа или профессия
Неизвестно
лесничий
Смерть
08.05.2005