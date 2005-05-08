Гребенникова (Шилкина) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Шилкина) Людмила Ивановна

Место рождения

Городищи, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.12.1939

Дата смерти

08.05.2005

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1939

Отец: Гребенников Иван Гаврилович

Мать: Надежда Григорьевна

Городищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилкин Александр

Рождение ребёнка
02.12.1967

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Шилкин Александр

Работа или профессия
Неизвестно
лесничий
Смерть
08.05.2005
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