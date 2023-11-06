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ФЕДОР ПАВЛОВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: АНТОН ФЕДОРОВ

Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
1786

Сын: ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ

Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
1793

Сын: ПЕТР ФЕДОРОВ

Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
1797

Сын: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ

Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Место жительства
Неизвестно
Самолюбово, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1800
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