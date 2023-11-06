ФЕДОР ПАВЛОВ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: АНТОН ФЕДОРОВ
Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
1786
Сын: ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ
Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
1793
Сын: ПЕТР ФЕДОРОВ
Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
1797
Сын: ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВ
Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА
Место жительства
Неизвестно
Самолюбово, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1800