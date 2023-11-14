Мыкета Степания Илькивна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Смук Ганна Иосиповна
Отец ребёнка: Смук Иосип (Иосиф) Миколаевич (Николаевич)
село Болестрашичи Перемышлянского района Ряшевского воеводства Польши
Рождение ребёнка
25.03.1940
Отец ребёнка: Смук Иосип (Иосиф) Миколаевич (Николаевич)
Ряшевская обл. село Болестрашичи (Польша)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно