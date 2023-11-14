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Мыкета Степания Илькивна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Смук Ганна Иосиповна

Отец ребёнка: Смук Иосип (Иосиф) Миколаевич (Николаевич)

село Болестрашичи Перемышлянского района Ряшевского воеводства Польши
Рождение ребёнка
25.03.1940

Сын: Смук Любомир Иосипович

Отец ребёнка: Смук Иосип (Иосиф) Миколаевич (Николаевич)

Ряшевская обл. село Болестрашичи (Польша)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смук Иосип (Иосиф) Миколаевич (Николаевич)

Смерть
Неизвестно
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