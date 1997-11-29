Смук Любомир Иосипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смук Любомир Иосипович

Место рождения

Ряшевская обл. село Болестрашичи (Польша)

Дата рождения

25.03.1940

Дата смерти

Около 29.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1940

Отец: Смук Иосип (Иосиф) Миколаевич (Николаевич)

Мать: Мыкета Степания Илькивна

Ряшевская обл. село Болестрашичи (Польша)
Рождение ребёнка
26.04.1967

Дочь: Смук Мирослава Любомировна

Мать ребёнка: Иваницкая Мария Иосиповна

Теребовля, Тернопільська область
Рождение ребёнка
25.08.1973

Сын: Смук Владимир Любомирович

Мать ребёнка: Иваницкая Мария Иосиповна

Теребовля, Тернопільська область
Смерть
Около 29.11.1997
Теребовля, Тернопільська область
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