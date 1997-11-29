Смук Любомир Иосипович
Место рожденияРяшевская обл. село Болестрашичи (Польша)
Дата рождения25.03.1940
Дата смертиОколо 29.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1940
Ряшевская обл. село Болестрашичи (Польша)
Рождение ребёнка
26.04.1967
Дочь: Смук Мирослава Любомировна
Мать ребёнка: Иваницкая Мария Иосиповна
Рождение ребёнка
25.08.1973
Сын: Смук Владимир Любомирович
Мать ребёнка: Иваницкая Мария Иосиповна
Смерть
Около 29.11.1997