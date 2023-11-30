Салтыков Александр Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1643
Дата смерти02.02.1697
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1643
Отец: Салтыков Пётр Михайлович
Мать: не указана
При рождении получил имя Александр, подданый польского короля, имел жалованные поместья в Дорогобужском уезде. Город Дорогобуж расположен на реке Днепр, в 113 км от Смоленска
Место жительства
?.06.1654
Дорогобуж взят московскими войсками у Речи Посполитой
Бракосочетание
Около 1663
Рождение ребёнка
12.10.1664
Дочь: Романова Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна
Место жительства
1667
По Андрусовскому перемирию Дорогобуж и Смоленск окончательно отошли к России. Салтыков принёс присягу на верность царю Алексею Михайловичу и влился в ряды служилого люда средней руки
Рождение ребёнка
07.03.1672
Сын: Салтыков Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1680
Дочь: Ромодановская Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна
Работа или профессия
Около 1681
Служил в Енисейском остроге комендантом
Работа или профессия
1683
Вызван в Москву правительницей Софьей, когда царь Иван V выбрал себе в невесты его дочь Прасковью, назначен стольником, возведён в бояре, получил повеление сменить имя на Фёдор и незадолго до свадьбы ... Показать все
Бракосочетание
1685
Жена: не указана
Жена: Анна Михайловна Татищева (Салтыкова) [Татищевы] ум. 1702
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1697
2 февраль 1697 Киев, Русское царство