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Салтыков Александр Петрович

Место рождения

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1643

Дата смерти

02.02.1697

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643

Отец: Салтыков Пётр Михайлович

Мать: не указана

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
При рождении получил имя Александр, подданый польского короля, имел жалованные поместья в Дорогобужском уезде. Город Дорогобуж расположен на реке Днепр, в 113 км от Смоленска
Место жительства
?.06.1654
Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Дорогобуж взят московскими войсками у Речи Посполитой
Бракосочетание
Около 1663

Жена: Салтыкова Екатерина Фёдоровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1664

Дочь: Романова Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
1667
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
По Андрусовскому перемирию Дорогобуж и Смоленск окончательно отошли к России. Салтыков принёс присягу на верность царю Алексею Михайловичу и влился в ряды служилого люда средней руки
Рождение ребёнка
07.03.1672

Сын: Салтыков Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1680

Дочь: Ромодановская Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Работа или профессия
Около 1681
Служил в Енисейском остроге комендантом
Работа или профессия
1683
Киев, Киевский уезд
Вызван в Москву правительницей Софьей, когда царь Иван V выбрал себе в невесты его дочь Прасковью, назначен стольником, возведён в бояре, получил повеление сменить имя на Фёдор и незадолго до свадьбы ... Показать все
Бракосочетание
1685

Жена: не указана

Киев, Киевский уезд
Жена: Анна Михайловна Татищева (Салтыкова) [Татищевы] ум. 1702
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
02.02.1697
Киев, Киевский уезд
2 февраль 1697 Киев, Русское царство
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