Аникеева Валентина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1932
Дата смерти30.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1932
Рождение ребёнка
28.06.1957
Сын: Аникеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Аникеев Николай Тихонович
Рождение ребёнка
17.06.1960
Дочь: Аникеева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Аникеев Николай Тихонович
Рождение ребёнка
17.06.1969
Отец ребёнка: Аникеев Николай Тихонович
Рождение ребёнка
02.07.1970
Дочь: Аникеева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Аникеев Николай Тихонович
Смерть
30.07.2002