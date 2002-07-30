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Аникеева Валентина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1932

Дата смерти

30.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1932

Отец: Самойлов Федор Васильевич

Мать: Сомойлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
28.06.1957

Сын: Аникеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Аникеев Николай Тихонович

Рождение ребёнка
17.06.1960

Дочь: Аникеева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Аникеев Николай Тихонович

Рождение ребёнка
17.06.1969

Сын: Аникеев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Аникеев Николай Тихонович

Рождение ребёнка
02.07.1970

Дочь: Аникеева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Аникеев Николай Тихонович

Смерть
30.07.2002

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