Анохин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анохин Михаил Стефанович

Мать: Анохина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1998

Сын: Анохин Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Анохина Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
21.07.2005

Сын: Анохин Сергей

Мать ребёнка: Анохина Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
26.03.2014

Дочь: Анохина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Анохина Людмила Викторовна

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