Анохин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анохин Михаил Стефанович
Мать: Анохина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1998
Мать ребёнка: Анохина Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
21.07.2005
Сын: Анохин Сергей
Мать ребёнка: Анохина Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
26.03.2014
Дочь: Анохина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Анохина Людмила Викторовна