Анохин Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохин Роман Сергеевич

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Место рождения

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Дата рождения

09.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1998

Отец: Анохин Сергей Михайлович

Мать: Анохина Людмила Викторовна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
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