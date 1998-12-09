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Анохин Роман Сергеевич
Анохин Роман Сергеевич
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Место рождения
Белгород
, город Белгород, Белгородская область
Дата рождения
09.12.1998
Пол
Мужской
Отец
Анохин Сергей Михайлович
1957 г.р.
Мать
Анохина Людмила Викторовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1998
Отец:
Анохин Сергей Михайлович
Мать:
Анохина Людмила Викторовна
Белгород
, город Белгород, Белгородская область
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