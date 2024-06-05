Бударин Григорий Якимович
Место рожденияПлохово
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Бударин Ермей Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Смерть
Неизвестно