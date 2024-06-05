Бударин Григорий Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударин Григорий Якимович

Место рождения

Плохово

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1846 г.р.
Вычислено 1852 г.р.

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Бударин Ермей Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Бударин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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