Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1846 г.р.
Вычислено 1852 г.р.

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударин Григорий Якимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Бударин Ермей Григорьевич

Отец ребёнка: Бударин Григорий Якимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Бударин Григорий Якимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Бударин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Бударин Григорий Якимович

Смерть
Неизвестно

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