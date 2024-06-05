Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Бударин Ермей Григорьевич
Отец ребёнка: Бударин Григорий Якимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Бударин Григорий Якимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Отец ребёнка: Бударин Григорий Якимович
Смерть
Неизвестно