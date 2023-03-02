Ковалев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1932
Дочь: Зоя Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1935
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно