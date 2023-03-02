Ковалев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1932

Дочь: Зоя Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1935

Сын: Ковалев Петр Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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