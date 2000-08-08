(Самойленко) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самойленко) Зоя Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1932

Дата смерти

08.08.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932

Отец: Ковалев Петр

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойленко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
05.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойленко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
08.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойленко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
27.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойленко Иван Яковлевич

Смерть
08.08.2000
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