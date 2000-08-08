(Самойленко) Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1932
Дата смерти08.08.2000
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932
Отец: Ковалев Петр
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1961
Рождение ребёнка
05.10.1965
Рождение ребёнка
08.10.1969
Рождение ребёнка
27.01.1973
Смерть
08.08.2000