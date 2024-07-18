(Харина) Зоя Захаровна
Место рождения
Дата рождения1930
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Харин Захар Дмитриевич
Мать: Харина Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: не указан