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(Харина) Зоя Захаровна

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Харин Захар Дмитриевич

Мать: Харина Агриппина

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: не указан

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