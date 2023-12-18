Изюмов Сергей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмов Сергей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1981

Сын: Изюмов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Баскова Любовь Николавна

Рождение ребёнка
02.12.1984

Дочь: Изюмова Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Баскова Любовь Николавна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскова Любовь Николавна

Смерть
Неизвестно
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