Изюмов Сергей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1981
Сын: Изюмов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Баскова Любовь Николавна
Рождение ребёнка
02.12.1984
Дочь: Изюмова Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Баскова Любовь Николавна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскова Любовь Николавна
Смерть
Неизвестно