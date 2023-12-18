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Изюмов Александр Сергеевич
Изюмов Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.09.1981
Пол
Мужской
Отец
Изюмов Сергей Вячеславович
Мать
Баскова Любовь Николавна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981
Отец:
Изюмов Сергей Вячеславович
Мать:
Баскова Любовь Николавна
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