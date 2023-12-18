Изюмов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981

Отец: Изюмов Сергей Вячеславович

Мать: Баскова Любовь Николавна

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