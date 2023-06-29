Лысенко Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Лысенко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Лысенко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Лысенко Александра Пантелеймоновна
Николаевка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1942
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область