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Лысенко Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Лысенко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Лысенко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Лысенко Александра Пантелеймоновна

Николаевка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1942
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область