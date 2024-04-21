Долгов Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти25.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Долгов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Долгова Александра Егоровна
Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Долгова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Долгова Зинаида Егоровна
Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
18.08.1914
Дочь: Сорокина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1937
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Растрелян