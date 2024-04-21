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Долгов Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

25.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Долгов Петр Иванович

Мать: Долгова Федосья Семеновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Долгова Александра Егоровна

Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Долгова Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Долгова Зинаида Егоровна

Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Долгов Трифон Егорович

Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Долгов Николай Егорович

Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
18.08.1914

Дочь: Сорокина Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Долгова Екатерина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Екатерина Никифоровна

Смерть
25.08.1937
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Растрелян
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