Долгова (Старыгина) Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Старыгина) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Долгова Александра Егоровна

Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Долгова Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Долгова Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Долгов Трифон Егорович

Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Долгов Николай Егорович

Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович

Рождение ребёнка
18.08.1914

Дочь: Сорокина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Егор Петрович

Смерть
Неизвестно
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