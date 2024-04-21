Долгова (Старыгина) Екатерина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Долгова Александра Егоровна
Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Долгова Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Долгова Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович
Рождение ребёнка
18.08.1914
Дочь: Сорокина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Долгов Егор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов Егор Петрович
Смерть
Неизвестно