Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1664
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1679
Сын: Федор Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно