Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1768
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Прасковья Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Дементьевич
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Устинья Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Дементьевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Логин Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Дементьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Василиса Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Дементьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1768