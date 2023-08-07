Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Прасковья Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Дементьевич

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Устинья Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Дементьевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Логин Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Дементьевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Василиса Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Дементьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1768