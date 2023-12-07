Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Григорьевна

Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1660 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Сидор Яковлевич

Отец ребёнка: Савин Яков Павлович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Савин Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Яков Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close