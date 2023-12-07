Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Сидор Яковлевич
Отец ребёнка: Савин Яков Павлович
Рождение ребёнка
1700
Сын: Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Савин Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Яков Павлович
Смерть
Неизвестно