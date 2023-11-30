Елясина (Дёмина-Сергеева) Матрёна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина (Дёмина-Сергеева) Матрёна Ильинична

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.11.1876

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876

Отец: Демин-Сергеев Илья Алексеевич

Мать: Демина-Сергеева Дарья Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.11.1876
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Григорий Лукьянович Сорокин, Мария Никифоровна Савкина (Калинина)
Восприемник
04.04.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василий Иванович Климушкин
Восприемник
03.11.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Иосиф Дмитриевич Демин
Восприемник
16.10.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пелагея Фёдоровна Демина
Восприемник
01.12.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Александр Прокопьевич Демин
Восприемник
30.06.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Леонтий Михайлович Силантьев
Восприемник
08.12.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Степан Степанович
Бракосочетание
12.07.1897

Муж: Елясин-Горов Василий Матвеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Кузнецов и Сорокин По невесте: Демины
Восприемник
09.10.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Андрей Дмитриевич Елясин
Рождение ребёнка
13.08.1898

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1900

Сын: Елясин Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1901

Сын: Елясин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1905

Сын: Елясин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
18.01.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Григорий Иванович Гапшин
Рождение ребёнка
28.10.1908

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1908

Сын: Елясин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1911

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1913

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Елясин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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