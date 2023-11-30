Елясина (Дёмина-Сергеева) Матрёна Ильинична
Место рождения
Дата рождения11.11.1876
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876
Крещение
12.11.1876
Восприемники: Григорий Лукьянович Сорокин, Мария Никифоровна Савкина (Калинина)
Восприемник
04.04.1893
Василий Иванович Климушкин
Восприемник
03.11.1893
Иосиф Дмитриевич Демин
Восприемник
16.10.1894
Пелагея Фёдоровна Демина
Восприемник
01.12.1895
Александр Прокопьевич Демин
Восприемник
30.06.1896
Леонтий Михайлович Силантьев
Восприемник
08.12.1896
Степан Степанович
Бракосочетание
12.07.1897
Поручители по жениху: Кузнецов и Сорокин По невесте: Демины
Восприемник
09.10.1897
Андрей Дмитриевич Елясин
Рождение ребёнка
13.08.1898
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
14.04.1900
Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
20.11.1901
Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
18.11.1905
Сын: Елясин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич
Восприемник
18.01.1908
Григорий Иванович Гапшин
Рождение ребёнка
28.10.1908
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
28.10.1908
Сын: Елясин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
14.04.1911
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
03.11.1913
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Елясин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Елясин-Горов Василий Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920