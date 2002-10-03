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Илемков Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1931

Дата смерти

03.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1931

Отец: Илемков Сергей Андреевич

Мать: Илемкова Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Илемков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Илемкова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
26.10.1956

Сын: Илемков Александр Иванович

Мать ребёнка: Илемкова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илемкова Лидия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илемкова Лидия Григорьевна

Смерть
03.10.2002
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