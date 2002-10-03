Илемков Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1931
Дата смерти03.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1931
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Илемкова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
26.10.1956
Сын: Илемков Александр Иванович
Мать ребёнка: Илемкова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илемкова Лидия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2002