Илемкова (Савостова) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1931
Дата смерти04.11.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Илемков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
26.10.1956
Сын: Илемков Александр Иванович
Отец ребёнка: Илемков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
23.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илемков Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.2010