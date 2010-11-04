Илемкова (Савостова) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Савостова) Лидия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1931

Дата смерти

04.11.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1953 г.р.
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Илемков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Илемков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
26.10.1956

Сын: Илемков Александр Иванович

Отец ребёнка: Илемков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
23.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илемков Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илемков Иван Сергеевич

Смерть
04.11.2010
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