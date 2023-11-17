Власов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
БРЯНСК, ТРУБЧЕВСК, Д.УЖА
Смерть
2013
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