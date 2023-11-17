Власова (Старовойтова) Любовь Михайловна 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Власова (Старовойтова) Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Старовойтов Михаил Григорьевич

Мать: Старовойтова (Борщева) Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Михаил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Михаил Петрович

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