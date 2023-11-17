Власова (Старовойтова) Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Михаил Петрович