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(Смородина) Анна (Нюра) Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Смородин Марк Степанович

Мать: Смородина Екатерина Ульяновна