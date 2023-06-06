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(Смородина) Анна (Нюра) Марковна
(Смородина) Анна (Нюра) Марковна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Пол
Женский
Отец
Смородин Марк Степанович
Мать
Смородина (Канарейкина) Екатерина Ульяновна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПД
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Смородин Марк Степанович
Мать:
Смородина Екатерина Ульяновна
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