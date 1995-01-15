Межевалова (Митичкина) Аграфена (Агрипина) Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межевалова (Митичкина) Аграфена (Агрипина) Кузьминична

Место рождения

Караулово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.06.1916 ст.

Дата смерти

15.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1916 ст.

Отец: Митичкин Кузьма Алексеевич

Мать: Митичкина Параскева Корнеевна

Караулово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
24.06.1916 ст.
Караулово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.06.1939

Дочь: Овчинникова Анна Петровна

Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1942

Муж: Межевалов Пётр Гаврилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.12.1942

Дочь: Ларионова Нина Петровна

Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1948

Сын: Межевалов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович

Караулово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1950

Сын: Межевалов Николай Петрович

Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович

Караулово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1954

Дочь: Архипова Галина Петровна

Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович

Караулово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1955

Сын: Межевалов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович

Караулово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
15.01.1995
Караулово, Путятинский муниципальный район, Рязанская область

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