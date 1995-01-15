Межевалова (Митичкина) Аграфена (Агрипина) Кузьминична
Место рождения
Дата рождения23.06.1916 ст.
Дата смерти15.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1916 ст.
Крещение
24.06.1916 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1939
Дочь: Овчинникова Анна Петровна
Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
03.12.1942
Дочь: Ларионова Нина Петровна
Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
18.07.1948
Сын: Межевалов Виктор Петрович
Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
01.05.1950
Сын: Межевалов Николай Петрович
Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
02.08.1954
Дочь: Архипова Галина Петровна
Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
10.11.1955
Сын: Межевалов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Межевалов Пётр Гаврилович
Смерть
15.01.1995