Старчикова (Сенаторова) Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1887
Дата смерти01.01.1970
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1887
Бракосочетание
01.10.1907
Бракосочетание
01.10.1907
Рождение ребёнка
07.11.1909
Сын: Старчиков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Старчиков Иван Захарович
Рождение ребёнка
15.11.1915
Дочь: Кокорева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Старчиков Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старчиков Василий Иванович
Отец ребёнка: Старчиков Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Старчиков Иван Захарович
Смерть
01.01.1970