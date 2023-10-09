Старчикова (Сенаторова) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старчикова (Сенаторова) Татьяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1887

Дата смерти

01.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1887

Отец: Сенаторов Филипп Сергеевич

Мать: Сенаторова Ирина Антоновна

Бракосочетание
01.10.1907

Муж: Старчиков Иван Захарович

Бракосочетание
01.10.1907

Муж: Старчиков Иван Захарович

Рождение ребёнка
07.11.1909

Сын: Старчиков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Старчиков Иван Захарович

Рождение ребёнка
15.11.1915

Дочь: Кокорева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Старчиков Иван Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старчиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Старчиков Иван Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Старчиков Иван Захарович

Смерть
01.01.1970
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