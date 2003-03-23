Гульян (Мхитарян) Тамара Амбарцумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульян (Мхитарян) Тамара Амбарцумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1928

Дата смерти

23.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1928

Отец: Мхитарян Амбарцум Мовсесович

Мать: Мхитарян Ерикназ Гаспаровна

Рождение ребёнка
18.05.1948

Дочь: Багдасарова Мила Ашотовна

Отец ребёнка: Гульян Ашот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багирова Карина Ашотовна

Отец ребёнка: Гульян Ашот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акопджанян Ирина Ашотовна

Отец ребёнка: Гульян Ашот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гукосян Лина Ашотовна

Отец ребёнка: Гульян Ашот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авшарян Анна Ашотовна

Отец ребёнка: Гульян Ашот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гульян Ашот

Смерть
23.03.2003
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