Гульян (Мхитарян) Тамара Амбарцумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1928
Дата смерти23.03.2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1928
Рождение ребёнка
18.05.1948
Дочь: Багдасарова Мила Ашотовна
Отец ребёнка: Гульян Ашот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багирова Карина Ашотовна
Отец ребёнка: Гульян Ашот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акопджанян Ирина Ашотовна
Отец ребёнка: Гульян Ашот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гукосян Лина Ашотовна
Отец ребёнка: Гульян Ашот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авшарян Анна Ашотовна
Отец ребёнка: Гульян Ашот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гульян Ашот
Смерть
23.03.2003