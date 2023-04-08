Маханов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1928
Дата смерти03.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.1951
Рождение ребёнка
10.03.1955
Сын: Маханов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Маханова Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
12.03.1956
Дочь: Шалдыбина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Маханова Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
07.04.1959
Сын: Маханов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Маханова Александра Тихоновна
Смерть
03.05.1986