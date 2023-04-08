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Маханов Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1928

Дата смерти

03.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.02.1951

Жена: Маханова Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
10.03.1955

Сын: Маханов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Маханова Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
12.03.1956

Дочь: Шалдыбина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Маханова Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
07.04.1959

Сын: Маханов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Маханова Александра Тихоновна

Смерть
03.05.1986
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