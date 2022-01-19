Маханова (Селезнёва) Александра Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1930
Дата смерти19.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.1951
Рождение ребёнка
10.03.1955
Сын: Маханов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Маханов Александр Степанович
Рождение ребёнка
12.03.1956
Дочь: Шалдыбина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Маханов Александр Степанович
Рождение ребёнка
07.04.1959
Сын: Маханов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Маханов Александр Степанович
Смерть
19.01.2022
Инсульт