Маханова (Селезнёва) Александра Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маханова (Селезнёва) Александра Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1930

Дата смерти

19.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.02.1951

Муж: Маханов Александр Степанович

Рождение ребёнка
10.03.1955

Сын: Маханов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Маханов Александр Степанович

Рождение ребёнка
12.03.1956

Дочь: Шалдыбина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Маханов Александр Степанович

Рождение ребёнка
07.04.1959

Сын: Маханов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Маханов Александр Степанович

Смерть
19.01.2022
Инсульт
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