Капарушкин Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Капарушкина Иулита
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Капарушкина Иулита
Рождение ребёнка
26.05.1905
Сын: Капарушкин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Капарушкина Иулита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капарушкина Иулита
Смерть
Неизвестно