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Капарушкин Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Капарушкин Яков Семенович

Мать: Капарушкина Агафия Ильина

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Капарушкина Иулита

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Капарушкина Иулита

Рождение ребёнка
26.05.1905

Сын: Капарушкин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Капарушкина Иулита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капарушкина Иулита

Смерть
Неизвестно
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