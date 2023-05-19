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(Кумылганова) Мария Семёновна

Место рождения

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

22.04.1911

Дата смерти

После 1966

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1911

Отец: Кумылганов Семён Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Крещение
24.04.1911
Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Godparents:сын приходского священника Григорий Леонтиев Носаев и жена урядника Дария Яковлева Гуляева | Богоявленская церковь станицы Островская Усть-Медведицкого округа ОВД
Смерть
После 1966
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