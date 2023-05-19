(Кумылганова) Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения22.04.1911
Дата смертиПосле 1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1911
Отец: Кумылганов Семён Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
24.04.1911
Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Godparents:сын приходского священника Григорий Леонтиев Носаев и жена урядника Дария Яковлева Гуляева | Богоявленская церковь станицы Островская Усть-Медведицкого округа ОВД
Смерть
После 1966